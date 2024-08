Hochwasser-Soforthilfe: Erste Frist für Privatleute endet

Überflutungen und stark gestiegene Grundwasserpegel haben während des Hochwassers Ende Mai und Anfang Juni teils erhebliche Schäden angerichtet. Dauerregen hatte die Donau und viele kleine Flüsse in Schwaben, Oberbayern, und Niederbayern und der Oberpfalz anschwellen lassen.

Antragsfrist für Soforthilfe endet am Samstag

Betroffene können seither Soforthilfe beim Freistaat beantragen. Das geht noch bis diesen Samstag, dann endet die Antragsfrist. Die Anträge müssen an die Landratsämter geschickt werden, in kreisfreien Städten wie Regensburg, Straubing und Passau an die Rathäuser. Das geht auch per E-Mail. Die Antragsformulare sind im Internet zu finden, in der Regel auf den Homepages der Landkreise und Städte.

Bis zu 5.000 Euro für Neuanschaffung von Hausrat

Bis zu 5.000 Euro Soforthilfe können Haushalte für die Neuanschaffung von zerstörtem Hausrat bekommen, für die Beseitigung von Ölschäden bis zu 10.000 Euro. Wären die Schäden versicherbar gewesen, ist für Nichtversicherte nur die Hälfte möglich. Ob man Mieter oder selbstnutzender Eigentümer ist, spielt keine Rolle. Die Summe aus Soforthilfe und Versicherungsleistungen darf den tatsächlich entstandenen Schaden am Hausrat nicht übersteigen, anderenfalls wird die Soforthilfe entsprechend gekürzt.

Im schwäbischen Landkreis Günzburg beispielsweise haben rund 2.500 Haushalte die Soforthilfe des Freistaats beantragt. Laut Landratsamt wurden bislang mehr als sieben Millionen Euro ausgezahlt.

Weitere Hochwasser-Hilfen möglich

Ist die Existenz gefährdet, besteht für Privathaushalte auch die Möglichkeit für Finanzhilfen aus dem Härtefonds. Das zu beantragen geht noch bis Ende Oktober. Auch die Caritas-Verbände in den Hochwasser-Regionen bieten Betroffenen weiterhin finanzielle Unterstützung und psychosoziale Beratung an. Die Antragsfrist für Unterstützung aus der Katastrophenhilfe des Caritas-Diözesanverbands Regensburg etwa endet erst im Mai 2025. Zudem kann man sich in Regensburg und Augsburg bei der Caritas melden, wenn man Bautrockner benötigt. Für Unternehmen, Freiberufler und Landwirte gibt es vom Freistaat separate Soforthilfen. Hier gelten andere Fristen.

Caritas-Verbände bleiben Ansprechpartner

Die Frist von drei Monaten, die der Freistaat Privatleuten für die Beantragung seiner Soforthilfe eingeräumt hat, findet David Raffalt vom Hochwasserteam des Caritasverband Neuburg-Schrobenhausen zu kurz. "Der Fokus liegt erst einmal auf den Aufräumarbeiten", so seine Erfahrung. "Viele mussten ihren Wohnraum verlassen, neuen Wohnraum suchen. Die Menschen brauchen Zeit, das zu verarbeiten und haben nicht die Zeit, Anträge zu stellen."

Womöglich hätten einige von der Soforthilfe bislang nichts mitbekommen, außerdem reichten 5.000 Euro meistens nicht aus – oder gar 2.500 Euro für Nichtversicherte. Die Caritas sei daher weiter für Betroffene da, versichert Raffalt auf BR-Anfrage. "Es sind Spendengelder vorhanden, welche natürlich verteilt werden sollen", betont er für seinen Verband.

Im Caritas-Diözesanverband Regensburg gibt es für Geschädigte des Hochwassers zwei Anlaufstellen: in Regensburg und Kelheim. Hier wurden extra zwei befristete Personalstellen geschaffen. Bei den Beraterinnen kann man die Soforthilfe der Caritas beantragen, sie helfen aber auch bei Anträgen für staatliche Gelder und vermitteln bei Bedarf zu anderen Caritas-Fachdiensten.

Psychosoziale Beratung für Betroffene

Der Regensburger Caritasdirektor Michael Weißmann unterstreicht besonders die Bedeutung der psychosozialen Beratung: "Wer Opfer einer Katastrophe wird, muss dies erst einmal verarbeiten. Nicht nur materielle Schäden müssen behoben werden, auch die psychische Regeneration braucht oft Unterstützung. Hier möchten wir gerne in jeder Hinsicht Hilfe anbieten."