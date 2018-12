Hochwasser: Sinkende Wasserstände in Bayern

Nach dem Starkregen in Ostbayern entspannt sich die Lage. Das teilte der Hochwassernachrichtendienst des bayerischen Landesamts für Umwelt am Mittwochmorgen mit. Die Meldestufen für Altmühl und Wörnitz blieben derzeit auf den Meldestuden 1 bis 2, die Pegel sinken dort jedoch, so das Umweltamt. Nur noch vereinzelt seien landwirtschaftliche Flächen überschwemmt.

Hochwasserwelle der Donau fließt ab

Die ablaufende Hochwasserwelle der Donau führe noch vereinzelt zu Pegelmeldungen über der Stufe 1. In Vilshofen erreicht die Donau noch die Meldestufe 2, doch auch dort wird bis heute Abend eine Abnahme des Hochwassers prognostiziert.

Zwischenfall auf der Donau in Bratislava

Am Dienstag teilte die Feuerwehr in Bratislava mit, dass sich ein Flussrestaurant auf der Donau aus den Verankerungen gelöst hat und flussabwärts getrieben wurde. In der slowakischen Hauptstadt hatte es ebenfalls stark geregnet. Kurzzeitig bestand akute Gefahr für den Schiffsverkehr. Das unkontrolliert treibende Schiff habe nach wenigen hundert Metern ein verankertes Güterschiff gerammt. Verletzt wurde niemand.