Hochwasser: Scheitel in Regensburg am Sonntag erwartet

Die aktuellen Niederschläge sowie das Tauwetter sorgen an den Flüssen in Niederbayern und der Oberpfalz für teilweise stark ansteigende Pegelstände. Die Polizeipräsidien in Niederbayern und der Oberpfalz melden aber derzeit keine Einsätze bezüglich der Wasserstände.

Meldestufe 2 bis 3 erwartet

In Regensburg führt die Donau deutlich mehr Wasser als sonst. Entlang des Donauufers hat die Stadt Regensburg deshalb inzwischen Warnschilder und Absperrungen für Fußgänger aufgestellt. Der Wasserscheitel, also der höchste Wasserstand während eines Hochwassers, wird am Sonntag erwartet.

Die Stadt Regensburg stellt sich auf Meldestufe 2 bis 3 ein. Dann könne es entlang der Donau zu Überspülungen kommen, etwa bei der traditionellen Braterei "Wurstkuchl" oder am "Österreicher Stadl", so eine Sprecherin der Stadt Regensburg.

Hochwasser-Schutzelemente in Regensburg

Deshalb überlegt die Stadt, mobile Hochwasser-Schutzelemente, die fest im Boden verschraubt werden, an diesen Stellen aufzubauen, sodass die Donau in ihrem Flussbett bleibt und das Ufer nicht überschwemmt wird. Heute meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern die Meldestufe 1 für Regensburg.

In Nittenau und in Cham hat der Regen laut dem Hochwassernachrichtendienst Meldestufe 2 erreicht. Das bedeutet, dass bereits land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sind oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommt.