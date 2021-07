Hochwasser-Prognosen für Passau nach unten korrigiert

Hieß es am Freitag noch, dass Donau und Inn am Samstagabend in Passau die höchste Meldestufe 3 erreichen werden, war am Samstagnachmittag bei der Donau nur noch von maximal Meldestufe 2 die Rede. Der Inn soll nach der aktuellsten Prognose nicht einmal Meldestufe 1 erreichen.

Überschwemmungen werden nur an wenigen Stellen erwartet

Das heißt: Überschwemmungen sind höchstens im vorderen Bereich der Innpromenade, an der Ortsspitze und an der Donau in geringem Maße auf der Fritz-Schäffer-Promenade zu erwarten. Stand Samstagnachmittag wurden für Donau 5,89 Meter und den Inn 3,05 Meter gemeldet.

Trotz der aktuellen Prognosen werde man die Entwicklung aber weiter genau beobachten, heißt es aus dem Rathaus. Für das Alpenvorland seien Gewitter mit ergiebigen Niederschlägen vorhergesagt.

Feuerwehr hebt Voralarmierung auf

Laut Stadtbrandrat Andreas Dittlmann hat die Passauer Feuerwehr die Voralarmierung, die Einsatzkräfte in Bereitschaft hält, inzwischen aufgehoben. Dittlmann: "Die Zeichen stehen auf Entspannung. Es sei denn aus der Inn-Salzach-Region kommen plötzlich große Wassermengen daher. Davon gehen wir nach derzeitigem Stand nicht aus."

Eulenspiegelfestival zieht sicherheitshalber um

Das so genannte Eulenspiegelfestival ist aufgrund der gestrigen Warnung umgezogen. Die beiden für Sonntag geplanten Veranstaltungen mit Willy Astor wurden auf den Domplatz verlegt, der für Samstag geplante Auftritt von Georg Ringsgwandl auf den 26. Juli verschoben.

Wo das am Montag vorgesehene Konzert des Rapper-Duos "dicht & ergreifend" stattfindet, steht laut Festival-Chef Till Hoffmann noch nicht fest.