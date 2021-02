Hochwasser: Pegel in der Oberpfalz steigen wieder an

Regen und Tauwetter sorgen nach einer kurzen Phase der Entspannung seit Mittwoch wieder für steigende Pegel an den Flüssen in der Oberpfalz.

Meldestufe eins an Regen, Naab und Schwarzach

An mehreren Messstellen wurde bereits wieder Hochwasser-Meldestufe eins erreicht. Das gilt aktuell am Regen in Cham und Nittenau, an der Schwarzach am Pegel Warnbach, sowie an der Schwarzen Laber in Parsberg.

Meldestufe eins ist die niedrigste von insgesamt vier Warnstufen. Sie bedeutet, dass die Flüsse über die Ufer treten. Es kommt aber noch nicht zu Überschwemmungen in Wohngebieten.

Weiterer Regen angekündigt

Der Deutsche Wetterdienst hat für die kommenden Tage weitere Regenfälle angekündigt. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnet deshalb am Wochenende auch in den Donauständen Regensburg und Passau ein Ansteigen des Stroms.