Hochwasser: Nur an der Unteren Donau steigen die Pegel noch

Wie der Hochwassernachrichtendienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt am Vormittag mitteilte, ist am Regen, Pegel Marienthal, der Scheitel in Meldestufe 2 erreicht; land- und forstwirtschaftliche Flächen können überflutet sein, leichte Verkehrsbehinderungen sind möglich.

Wörnitz hat in Harburg höchsten Stand erreicht

Altmühl und Wörnitz führen vereinzelt Hochwasser der Meldestufe 1 bis 2, ebenso die Aisch am Unterlauf. Am Pegel Harburg der Wörnitz ist die Meldestufe 3 knapp überschritten. "Überwiegend sind die Scheitel erreicht und die Wasserstände fallen", fasst der Hochwasserlagebericht zusammen.

Hochwasser der Donau könnte noch Meldestufe 2 erreichen

Die Donaupegel Kelheim und Regensburg erreichen den Scheitel heute Abend in Meldestufe 1. Unterhalb von Regensburg ist an der Donau mit den höchsten Wasserständen morgen, Mittwoch, zu rechnen. Voraussichtlich kann auch dort an den Pegeln Straubing, Pfelling und Vilshofen noch Meldestufe 1 bis 2 erreicht werden.

"Bis Freitag soll es überwiegend trocken bleiben und die Hochwasserlage sollte sich entspannen." Hochwasserlagebericht am 1. Weihnachtsfeiertag