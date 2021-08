Hochwasser: Nasse Wände schnell und schonend trocknen

Das Freilandmuseum Bad Windsheim nutzt seit einer Woche ein hochmodernes Wandtrocknungssystem, um Hochwasserschäden zu beseitigen. Wie das Freilandmuseum mitteilt, zeige das Verfahren des Fraunhofer Instituts im Erdgeschoss eines historischen Badhauses aus Wendelstein bereits "ein positives Ergebnis": Die Wände trocknen!

FastDry-Trocknungsmodule

Eingesetzt werden den Angaben zufolge neu entwickelte FastDry-Trocknungsmodule, die aus einer diffusionsoffenen Dämmung und einer integrierten Heizung bestehen. Diese "trocknen schnell, energieeffizient und lautlos Wände und Decken".

Glückliche Fügung

Der seit Anfang des Jahres bestehende Kontakt des Freilandmuseums Bad Windsheim mit dem Fraunhofer Institut erwies sich demnach als glückliche Fügung. So können die Schäden durch das Hochwasser der Aisch nun zeitnah mit innovativen Methoden begrenzt werden.

Projekt KERES: Kulturerbe vor Extremklimaereignissen schützen

Das Fränkische Freilandmuseum Bad Windsheim ist seit Beginn dieses Jahres an einem Projekt beteiligt, bei dem historische Gebäude vor Wetterschäden bewahrt werden sollen: Projekt KERES (Kulturerbe in Deutschland vor Extremklimaereignissen schützen). In diesem Zusammenhang erheben auch zwei Masterstudenten aus dem Bereich Baudenkmalpflege derzeit Klimadaten an Museumsgebäuden.