Hochwasser: Meldestufe 1 am Pegel Cham wird angehoben

In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt, dass die Meldestufe 1 bei einem Hochwasser in Cham zu niedrig ist. Die Folge: Zu oft wurde vor einem Hochwasser gewarnt. Deshalb wird in Cham künftig erst ab einem höheren Pegel gewarnt.