Hochwasser: Lage in Ober- und Mittelfranken entspannt sich

So gibt das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg heute Entwarnung für Stadt und Landkreis Fürth, die Stadt Schwabach und den Landkreis Roth. Hier besteht bis morgen (Montag, 18.03.19) keine Hochwassergefahr mehr.

Hochwasserwarnung noch für die Aisch

Auch in Nürnberg und im Nürnberger Land haben die Pegel ihren Scheitel erreicht. Die Wasserstände fallen. Allerdings sollen die Pegel Michelfeld und Fischstein an der oberen Pegnitz sowie der Pegel am Nürnberger Lederersteg bis morgen im Bereich der Meldestufen bleiben. In Erlangen und im Landkreis Erlangen/Höchstadt bleibt die Hochwasserwarnung noch an der Aisch bestehen.

Entspannung im östlichen Mittelfranken

Mit einem Ansteigen der Gewässer rechnet das Wasserwirtschaftsamt Ansbach im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und in Weißenburg sowie in Ansbach und im Landkreis Ansbach. Hier wurde an einigen Pegeln die Meldestufe 1 überschritten, das heißt, es kommt zu kleineren Ausuferungen. Am Pegel Scheinfeld im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurde gestern Warnstufe zwei erreicht, land- und forstwirtschaftliche Flächen sind noch überflutet und es kann zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen. Das Wasserwirtschaftsamt geht aber nicht davon aus, dass die Gewässer bis zur dritten Meldestufe anschwellen.

Meldestufe 2 für weite Teile Oberfrankens

In Oberfranken gilt in Coburg, Bamberg, Stadt und Landkreis Forchheim, Stadt und Landkreis Lichtenfels sowie in und um Kronach heute Meldestufe zwei. Auch der Pegel Fürth am Berg/Steinach hat die Meldestufe 3 wieder verlassen. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach rechnet mit sinkenden Wasserständen.

Entwarnung für Bayreuth, Meldestufe 2 für Mainleus

Wie das Wasserwirtschaftsamt Hof mitteilt, gibt es für Bayreuth, den Landkreis Bayreuth, sowie Wunsiedel und den Landkreis Wunsiedel/Fichtelgebirge Hochwasser-Entwarnung. In Kulmbach und seinem Landkreis bleibt die Meldestufe 2 für den Pegel Mainleus/Main bestehen. Auch hier wird damit gerechnet, dass der Wasserstand im Tagesverlauf sinkt. Langsam sinken auch die Wasserstände der Unteren Steinach. Dort wird der Pegel Untersteinach/Untere Steinach noch im Bereich der Meldestufe 1 bleiben.