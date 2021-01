Hochwasser: Lage in Niederbayern bisher entspannt

Die aktuellen Niederschläge sowie das Tauwetter sorgen an den Flüssen in Niederbayern und der Oberpfalz für teilweise stark ansteigende Pegelstände. Die Polizeipräsidien in Niederbayern und der Oberpfalz melden bisher aber keine Einsätze bezüglich der Wasserstände.

Meldestufe 2 im Landkreis Kelheim erwartet

Im Landkreis Kelheim soll die Donau im Laufe des Samstags Meldestufe 2 erreichen. Diese Meldestufe gilt laut Hochwassernachrichtendienst bereits für den Donaupegel in Straubing und den Pegel der Rott in Ruhstorf im Kreis Passau. Das bedeutet, dass bereits land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sind oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommt. Für Passau ist derzeit keine Meldestufe angesagt.

Deggendorf: Lage ist "unproblematisch"

In Deggendorf sei die Lage rund um die Donau "unproblematisch", wie Thomas Kindel, Sachgebietsleiter Katastrophenschutz im Landratsamt Deggendorf auf BR-Anfrage mitteilte. Auch in Plattling an der Isar sei alles ruhig. Es würden derzeit keine Hochwasser-Maßnahmen ergriffen. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet für Sonntag in Deggendorf höchstens mit Meldestufe 1.