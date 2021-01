Hochwasser: Keine Maßnahmen in Regensburg notwendig

Obwohl die Wasserpegel wegen des Regens und des Tauwetters in den vergangenen Tage vielerorts stiegen, ist die Lage in der Oberpfalz immer noch ruhig. Sicherheitshalber wurden jedoch Fußgängerwege wie zum Beispiel in Regensburg gesperrt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz meldetet am Sonntag keine Einsätze aufgrund des Hochwassers.

Meldestufe 2 in Regensburg erreicht

In Regensburg hat die Donau am Sonntag, wie erwartet, Meldestufe 2 überschritten. Hier wurden Fußgängerwege entlang der Donau, etwa an der "Historischen Wurstkuchl", gesperrt, da sie überspült sind. Auch die Jahninsel ist überflutet. Die Meldestufe 3 wurde jedoch nicht erreicht.

Stadt Regensburg: Keine Schutzelemente nötig

Deshalb wurden keine mobilen Hochwasser-Schutzelemente aufgebaut, sagte heute eine Sprecherin der Stadt dem BR. Darüber sei am Samstag noch nachgedacht worden. Der Hochwassernachrichtendienst hatte prognostiziert, dass der Wasserscheitel, also der höchste Wasserstand während eines Hochwassers, heute Regensburg erreichen würde. Insofern ist davon auszugehen, dass die Donau am Sonntagmorgen vorerst ihren Höchststand erreicht hat und der Wasserpegel im Laufe des Tages wieder sinken wird.

Im Laufe des Montags soll die Donau in Regensburg sogar wieder unter Meldestufe 1 fallen. Das Hochwasser lockte viele Spaziergänger an die Donau, die das Naturschauspiel fotografierten.

Meldestufe 2 in Nittenau

In Nittenau im Kreis Schwandorf gilt am Regen laut dem Hochwassernachrichtendienst immer noch Meldestufe 2. Das bedeutet, dass bereits land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet sind oder es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen kommt. In Cham hingegen ist der Pegel des Regens wieder gesunken.