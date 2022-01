Hochwasser in Unterfranken: Main-Fähren teilweise eingestellt

Reißende Bäche und Flüsse, Wiesen unter Wasser im Kahlgrund, überschwemmte Straßen im Landkreis Haßberge: Weil es aktuell so viel regnet, gibt es Hochwasser in Unterfranken.

Hochwasser-Warnung für weite Teile von Unterfranken

Der Hochwasser-Nachrichtendienst hat Warnungen herausgegeben: für die Regionen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Haßberge und Rhön-Grabfeld. Es kommt zu Überschwemmungen an der Kahl bei Schöllkrippen im Landkreis Aschaffenburg. Für den Nebenfluss des Mains gilt schon Warnstufe 2 von 4.

Straßen in den Haßbergen sind überflutet

Die Sinn bei Mittelsinn und die fränkische Saale bei Wolfsmünster (beide Lkr. Main-Spessart) haben ebenfalls Meldestufe 2 erreicht. Die Brend, die Thulba oder die Lauer haben an manchen Messtellen Meldestufe 1 erreicht. Bei Gleusdorf im Landkreis Haßberge sind erste Straßen überflutet. Auch der Pegel am Main selbst steigt immer weiter an.

Strömung zu hoch: Main-Fähren haben den Betrieb eingestellt

Das Hochwasser hat auch Auswirkungen auf die Main-Fähren: Die Fähre zwischen Stadtprozelten im Landkreis Miltenberg und Mondfeld im benachbarten Baden-Württemberg hat heute Nachmittag ihren Betrieb eingestellt. Die Stadtverwaltung in Wertheim verweist auf die Gefahr durch Strömung und Treibgut im Wasser. Ähnlich schaut es an der Mainschleife aus: Die Fähre zwischen Fahr und Kaltenhausen im Landkreis Kitzingen ist seit heute Vormittag bis auf Weiteres außer Betrieb. Pegelstände und Strömung sind zu hoch, heißt es aus der Tourist-Info.

Fähre in Nordheim ist in der Inspektion

Die Fähre in Nordheim ist gerade in der Inspektion und fährt wahrscheinlich erst am 10. Januar wieder. "Die Fährleute überprüfen die Fähre jetzt über die Feiertage. Sie machen einen Öl-Wechsel und warten zum Beispiel die Klima-Anlage. Aber der Altmain hat aktuell so viel Wasser – da könnte die Fähre ohnehin nicht fahren", sagte Nordheims Bürgermeisterin Sibylle Jäger (CSU) dem Bayerischen Rundfunk.

Fährmann in Dettelbach beobachtet Pegelstände des Mains

Die Fähre in Dettelbach im Landkreis Kitzingen fährt aktuell noch. Doch der Fährmann beobachtet die Pegelstände tagesaktuell. Es könnte sein, dass die Fähre den Betrieb am Donnerstag einstellt, so der Fährmann.

Bei der Mainfähre Seligenstadt/Karlstein, der Verbindung zwischen Hessen und Bayern, fährt die Fähre aktuell normal. Der Betrieb wird laut den Stadtwerken Seligenstadt nicht eingestellt. Auch für die nächsten Tage ist keine Sperrung des Fährbetriebs vorgesehen. Man würde die aktuelle Situation jedoch genau beobachten und entsprechend reagieren, heißt es weiter.

Die Main-Fähre bei Obereisenheim im Landkreis Würzburg ist aktuell in der Winterpause.