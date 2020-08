Hochwasser in Passau: Aufräumarbeiten haben begonnen

Einsatzkräfte für Anwohner da

Große Erleichterung auch bei den Anwohnern in der Passauer Altstadt: Vielen schliefen schlecht und warteten auf anschwellende Pegel. Die Einsatzkräfte waren als Ansprechpartner für die Anwohner vor Ort - es blieb relativ ruhig in der Nacht, berichteten sie. Im Bereich Ortsspitze/Altstadt mussten vereinzelt Keller ausgepumpt werden. Teilweise waren Garagen und Eingänge mit Sandsäcken gesichert.

Nicht so schlimm wie befürchtet

Zunächst hatte es geheißen, dass die höchste Meldestufe an der Donau in Passau erreicht werde. Das hätte einem Pegel von 8,50 Meter entsprochen. Neben kleineren Straßen hätten auch zwei Bundesstraßen gesperrt werden müssen. So weit ist es glücklicherweise nicht gekommen.

Aufgrund der mittlerweile trockenen Wetterlage wird sich das Hochwasser weiter zurückziehen. In Passau wurde letztendlich Hochwasser-Meldestufe 3 erreicht - eine unter der höchsten Meldestufe. Der Inn, der meist für die Hochwassersituation in Passau verantwortlich ist, hatte seinen Scheitel bereits in der Nacht passiert.