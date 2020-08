Hochwasser in Niederbayern: In Passau Meldestufe 4 erwartet

Hochwasser auch in Kelheim und Landshut

Grund für das Hochwasser sind die in den Alpen und im Alpenvorland gefallenen, intensiven Niederschläge, die über die Flüsse Isar und Inn in die Donau drängen. Auch in Kelheim und Landshut wurden Meldestufen erreicht: An der Donau in Kelheim wird der Scheitel mit Meldestufe 2 am Nachmittag erwartet.

In Landshut kann die Isar am Nachmittag Meldestufe 3 überschreiten, so der HND. Die Flutmulde wird noch im Laufe des Morgens anspringen. Bewohnern von Senken wird geraten, ihre tiefergelegenen Räume zu kontrollieren.

Entwarnung nach Erreichen des Scheitels

Die Hochwasserwarnungen gelten für Kelheim und Landshut bis heute Nachmittag. Für Passau wurde die Warnung bis Donnerstagnachmittag ausgegeben. Nachdem die Hochwasserscheitel überall erreicht wurden, geht das Wasser langsam zurück, heißt es. Regen ist für heute keiner mehr angesagt.