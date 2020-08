Hochwasser in Niederbayern geht weiter zurück

Niederbayern ist nach dem Dauerregen Anfang der Woche nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen: Das Hochwasser an Isar, Inn und Donau hat maximal einige Keller vollgespült. Mittlerweile gehen die Pegelstände überall zurück.

Donau-Pegel sinken

An den Pegeln der niederbayerischen Donau läuft das Hochwasser weiter ab. Wie das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf am Morgen meldet, wird der Hochwasserscheitel in Vilshofen im Kreis Passau am Vormittag erwartet. Dort wird dann Meldestufe 2 erreicht werden. Die nachlaufende Hochwasserwelle in der Donau bewirkt für einige Stunden eine Stagnation der Pegelstände unterhalb Meldestufe 1, ab Nachmittag werden die Wasserstände weiter abfallen. Die Fluss-Pegel in Passau sind bereits unter Meldestufe 1 gefallen.

Isar-Hochwasser geht zurück

Auch der Isar-Pegel in Plattling (Lkr. Deggendorf) stagniert derzeit etwas unterhalb der Meldestufe 3. Der Wasserstand der Isar wird gegen Abend sinken, heißt es.

Am Pegel Landshut Birket hat die Isar Meldestufe 3 überschritten. Der Scheitel ist bereits durchgelaufen, nun sinkt der Wasserstand auch dort. Die Flutmulde ist durch den steigenden Wasserspiegel der Isar angesprungen.