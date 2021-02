Hochwasser in der Oberpfalz: Hier wird Meldestufe drei erreicht

Die jüngsten Hochwasserwellen auf einige Flüssen in der Oberpfalz haben in der Nacht zum Freitag weiter flussabwärts liegende Orte erreicht.

Zweithöchste Meldestufe am Pegel Warnbach

So stieg der Wasserstand der Schwarzach am Pegel Warnbach im Landkreis Schwandorf zwischenzeitlich auf eine Höhe von 2,86 Meter an und überschritt damit Meldestufe drei. Das bedeutet, dass auch bebaute Grundstücke und Keller überflutet werden können und es auch Straßensperrungen geben kann. Um 7 Uhr wurden dort immer noch 2,75 Meter Wasserhöhe gemessen.

Hochwasser in Cham ist zurückgegangen

Meldestufe zwei gilt laut Hochwassernachrichtendienst derzeit an der Donau in Regensburg, am Regen in Nittenau und in Marienthal, sowie an der Waldnaab in Neustadt und der Haidenaab in Pressath. In Cham sank der Regen-Pegel derweil deutlich. Er lag um 7 Uhr bei nur noch 1,36 Metern, damit aber immer noch über Meldestufe eins. Am Donnerstagmorgen waren noch 1,99 Meter gemessen worden.