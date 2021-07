"jetzt red i" live: Was muss nach der Flutkatastrophe geschehen?

Die Lage in den Hochwassergebieten entspannt sich – doch der Schock sitzt noch tief. Inzwischen ist das große Aufräumen in vollem Gange, die Solidarität ist enorm. Örtliche Hilfsaktionen wurden ins Leben gerufen. Doch wie kann und muss den Betroffenen jetzt darüber hinaus geholfen werden? Die Bayerische Staatsregierung hat bereits ein Soforthilfe-Paket von 50 Millionen Euro angekündigt. Reicht das?

Neue Forderungen für Katastrophenschutz und Warnsysteme

In Bayern richteten die Fluten vor allem im Berchtesgadener Land große Schäden an. Ein Mensch kam ums Leben. Die Bürger in der Region waren gewarnt, die Behörden vorbereitet und dennoch wurden sie von der Wucht der Wassermassen überrascht. Wie können wir uns besser vor solchen Extremwetter-Ereignissen schützen?

Es wird Kritik am Katastrophenschutz laut und die Forderung nach Reformen. Bundesinnenminister Horst Seehofer verteidigt das zuständige Bundesamt. Die Frage steht dennoch im Raum, ob die Hochwasserkatastrophe in Deutschland hätte verhindert oder abgemildert werden können. Erreichen die Menschen die Warnungen nicht gut genug? Muss der Katastrophenschutz neu aufgestellt werden?

Klimawandel und Politik

Auf jeden Fall nehmen extreme Wetterereignisse in Deutschland zu. Nach dem aktuellen BR-BayernTrend ist der Klimawandel das wichtigste Thema für die Menschen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert einen "Klima-Ruck". Der "Weckruf" durch die Hochwasserkatastrophen müsse zu einer Politik führen, die Klimaschutz als Daueraufgabe begreift, forderte Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann im Landtag. Welche Konsequenzen zieht die Politik aus dieser Naturkatastrophe?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live unter anderem mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und Eva Lettenbauer, Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen.