Hochwasser in Bayern: Situation entspannt sich vielerorts

Schwaben: Straßen gesperrt und erhöhte Lawinengefahr

In Donauwörth waren laut Polizei auch am Sonntag noch mehrere Straßen und Unterführungen wegen des Hochwassers gesperrt. Es handelt sich dabei um die Bahnunterführung Nordheim/Auchsesheim, die B16-Unterführung Nordheim/Auchsesheim, die Eurocopter-Unterführung, den Glockenfeldweg in Höhe des Recyclinghofs und den Zusamweg in Höhe Glockenfeldweg.

In Neu-Ulm liegt der Donaupegel aktuell unter der Meldestufe 1. "Infolge noch steigender Abflüsse aus dem baden-württembergischen Einzugsgebiet der Donau stagniert der Pegelstand bzw. kann auch bis zur Meldestufe 1 wieder ansteigen", meldet der Hochwassernachrichtendienst Bayern (31.01., 14 Uhr). Eine Verschärfung der Hochwasserlage ist aktuell aber nicht zu erwarten.

Die Allgäuer Bergwacht rät wegen der Lawinengefahr von Skitouren und Schneewanderungen ab. Eine Entspannung der Lage sei wegen weiterer Niederschläge erst ab dem kommenden Mittwoch in Sicht, hieß es weiter.

Eher steigende Pegel in Main-Franken

In Würzburg bat die Polizei Autofahrer ihre am Main abgestellten Wagen umzuparken. Und auch weiterhin sind dort steigende Pegel zu vermelden. In den vergangenen Stunden stieg im Bereich Würzburg das Wasser zwischen drei und 13 Zentimetern (31.01., 16.15 Uhr), im Bereich Wolfmünster um sieben Zentimeter. Stark gefallen ist er bei Trunstadt, ebenfalls leicht am Ellertshäuser See.

In Bad Kissingen ist der Wasserstand am Samstag kontinuierlich gestiegen. Am Golfplatz galt am Sonntagmorgen noch Meldestufe 2 mit 403 Zentimetern. Am Prinzregentenbau ist das Wasser der Saale bis zum frühen Sonntagmorgen stetig angestiegen auf 369 Zentimeter und geht seitdem leicht zurück. Es herrscht Meldestufe 3, was bedeutet, dass einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet sind oder überörtlicher Verkehrsverbindungen gesperrt werden müssen.

Wasser im Saaletal fließt schnell ab

Im Saaletal ist das Wasser zwar noch einmal angestiegen - dennoch sorgt sich die Bevölkerung nicht mehr, weil das Wasser schnell abfließt. Zudem gibt es keinen Rückstau vom Main her. Weil auch die Schondra wieder in ihrem Bett ist, hat die Feuerwehr in Gräfendorf am Sonntagnachmittag bereits das mobile Hochwasserschutzsystem mit den Luftschläuchen um den Dorfladen und die örtliche Bäckerei wieder abgebaut. Noch ist die Ortsdurchfahrt auf rund 100 Meter leicht überspült, aber über den Kirchweg kommen Autofahrer gut durch Gräfendorf durch.

Hochwasserlage in Oberfranken etwas entspannter

Aufgrund nachlassender Niederschläge hat sich die Hochwasserlage in Oberfranken insgesamt entspannt. Die Wasserwirtschaftsämter warnen vor Ausuferungen und Überschwemmungen nur mehr in den Landkreisen Coburg und Bamberg. Der Hochwassernachrichtendienst meldet für den Bereich Schenkenau/ Itz noch Meldestufe 3. Jedoch hat der Pegel seinen Scheitel bereits erreicht und es sei mit sinkenden Wasserständen zu rechnen.

Der Pegel Kemmern/ Main befindet sich bei Meldestufe 2, es ist hier weiterhin mit steigenden Wasserständen zu rechnen. Nach den aktuellen Berechnungen wird er seinen Scheitel am Montag (01.02.) erreichen. Meldestufe 2 gilt auch weiterhin für den Bereich um Baunach und Ebrach.

Erhöhte Lawinengefahr in Oberbayern

In Oberbayern sinken die Pegelstände der Flüsse ebenfalls. Dafür besteht wegen des Tauwetters in den Alpen jedoch ein erhebliches Lawinenrisiko. Oberhalb von 1.800 Metern geht die Hauptgefahr von Triebschnee aus, wie der Lawinenwarndienst mitteilte.

Das Gewicht eines einzelnen Skifahrers könne bereits sogenannte "Schneebretter" auslösen. In einigen Gebieten lag die Lawinenwarnstufe daher am Sonntag weiterhin bei drei von fünf. Auf steilen Hängen könnten sich Lawinen bis in die mittleren Lagen wegen des starken Regens in den Alpen auch von selbst lösen.

So wird das Wetter zu Beginn der neuen Woche

Zum Beginn der neuen Woche soll nur leichter Regen fallen, im Umfeld der Mittelgebirge teils Schnee. Im Osten des Landes bleibt es bei minus zwei bis sechs Grad länger trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In der Nacht zum Dienstag soll es ebenfalls meist trocken bleiben. Erst im Tagesverlauf ziehe bei bis zu zwölf Grad Regen durch, hieß es.