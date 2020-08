Hochwasser in Bayern: Höchste Meldestufe in Passau erwartet

Der Dauerregen hat in Südbayern teils starke Überschwemmungen verursacht. Nachdem die Niederschläge in den meisten Gebieten seit Dienstagmittag langsam nachlassen, sind an den Oberläufen vieler kleinerer Flüsse die Scheitel der Hochwasserwelle erreicht. An den Mittel- und Unterläufen werden zum Teil bis Mittwochmorgen noch weiter steigende Wasserstände erwartet.

Sandsäcke zum Schutz der Altstadt in Passau

Das gilt auch für die niederbayerische Stadt Passau. Dort steigen die Flusspegel laut dem Lagebericht der Stadt Passau weiter an. Betroffen sind die Abschnitte an Donau, Isar und Ilz.

In der Passauer Altstadt haben Helfer bereits Sandsäcke zum Schutz der Häuser verteilt. Dort könnte der Pegel der Donau in den frühen Morgenstunden Meldestufe 4 (Donaupegel 8,50 Meter) erreichen. Die Ortsspitze und die Fritz-Schäffer-Promenade sind bereits gesperrt.

Passauer sollen Hochwasser-Bereich meiden

Sollte die höchste Meldestufe erreicht werden, muss die B12 in Passau auf Höhe Freyunger Straße sowie die B388 auf Höhe Löwmühle für den gesamten Verkehr gesperrt werden. In der Mitteilung der Stadt heißt es: "Wir bitten deshalb, von einer Fahrt ins Stadtgebiet Passau über diese Strecken abzusehen bzw. den Bereich großräumig zu umfahren." Umleitungen würden ausgeschildert - auch Stadtbusse werden umgeleitet.

Hohe Wasserpegel auch in Oberbayern

Besonders betroffen vom Hochwasser sind außerdem die oberbayerischen Landkreise Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Mühldorf am Inn. Dort besteht weiter die Gefahr, dass bebaute Gebiete überschwemmt werden. In Garmisch-Partenkirchen gilt an der Loisach am Pegel Eschenlohe Meldestufe 3, ebenso am Pegel Beuerberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Dasselbe im Landkreis Mühldorf am Innpegel Kraiburg. Der Hochwasserscheitel passiert Kraiburg und Mühldorf voraussichtlich noch vor Mitternacht.

In Rosenheim hat der Mangfall-Pegel seinen Scheitel erreicht und könnte noch vor Mitternacht unter die Meldestufe 3 fallen. Auch die lsar bei München hat ihren Scheitel bei knapp unter Meldestufe 3 fast erreicht. In Landshut können die Wasserstände mit der weiterlaufenden Welle bis morgen noch in den Bereich der Meldestufe 3 ansteigen.

Stau und Verkehrsbehinderungen auf A8

Auf der Autobahn A8 gab es bis in den späten Dienstagabend in Richtung Salzburg noch immer lange Staus. Weil Wasser die Fahrbahn überflutet hat, ist zwischen Irschenberg und Rosenheim nur eine Spur frei. Auch Ausweich-Routen sind überlastet.

Die A8 war tagsüber zwischen Bernau und Bergen sowie bei Frasdorf gesperrt worden: hier stand das Wasser hüfthoch auf der Autobahn. Es kam über Stunden hinweg zu erheblichen Behinderungen.

Auf den Schienen kamen Reisende ebenfalls nicht mehr voran. Die Deutsche Bahn (DB) sperrte wegen des Hochwassers zwei Bahnstrecken südlich von Murnau.

Hangrutsch im Berchtesgadener Land

In der Gemeinde Anger im Berchtesgadener Land war ein völlig durchgeweichter Wiesen-Hang abgerutscht - und hat vier Doppelhaushälften zum Teil schwer beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, hat das Erdreich Fenster und das Mauerwerk eingedrückt und einen Anbau fast komplett verschüttet. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Hochsommer löst Dauerregen ab

Nach dem Dauerregen soll sich die Wetterlage ab Mittwoch bessern. Dann wird es mit Temperaturen bis zu 30 Grad wieder sommerlich warm. Zum kommenden Wochenende meldet sich der Hochsommer zurück - bei Temperaturen über 30 Grad bleibt es trocken.