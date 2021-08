Hochwasser in Bayern: 300 Millionen Euro Schaden

Die Schäden infolge der jüngsten Überflutungen in Bayern beziffert der Freistaat auf rund 300 Millionen Euro. Das habe der Freistaat jetzt dem Bunde mitgeteilt, heißt es aus dem bayerischen Finanzministerium. Dabei gehe es um vier Bereiche: um private Haushalte, Kommunen, Land- und Forstwirtschaft sowie freie Berufe.

Unwetter treffen erst Franken, dann das Berchtesgadener Land

Starker Regen hatte im Juli zum Teil heftige Unwetter ausgelöst und in Teilen Bayern zu Verwüstungen geführt. Davon war zunächst Franken betroffen. Dort gab es insbesondere um die Städte Hof und Ansbach große Schäden. Wenig später traf das Hochwasser das Berchtesgadener Land, wo Millionenschäden zu verzeichnen sind.

Berchtesgadener Land: 86 Millionen Euro Schaden an der Infrastruktur

Im Berchtesgadener Land haben die betroffenen Gemeinden dem Landratsamt inzwischen eine Schadenssumme von insgesamt 86 Millionen Euro gemeldet. Zusammengerechnet wurden die Schäden an der öffentlichen Infrastruktur, also an Straßen, Brücken, öffentlichen Gebäuden, Leitungen und der Kanalisation. Private Schäden wurden in der Summe nicht berücksichtigt. Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Schönau am Königssee, Bischofswiesen und Marktschellenberg. Die Schäden durch Hochwasser und Hangrutsche in Privathaushalten können laut Versicherungskammer Bayern noch nicht konkret beziffert werden.

Sanierung der Straßen kostet 15 Millionen Euro

Wie das Straßenbauamt Traunstein mitteilte, belaufen sich die Gesamtkosten der Straßenschäden auf 15 Millionen Euro. Die Deutsche Alpenstraße westlich von Berchtesgaden hat es besonders getroffen. Dort wurden mehrere Stützwände weggerissen.

Ministerpräsidenten und Kanzlerin beraten über Hochwasserhilfen

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auch über Hochwasserhilfen beraten. Im Gespräch ist ein milliardenschwerer Hilfsfonds, an dem sowohl der Bund als auch die Länder sich beteiligen sollen.