Hochwasser im Westen Deutschlands - Fränkische Retter im Einsatz

Auch aus Unterfranken heißt es, das Bayerische Innenministerium habe mehr als 30 Einsatzkräfte angefordert, nachdem Nordrhein-Westfalen um Hilfe gebeten hatte. Mit dabei seien unter anderem Tauchtrupps und Bootstrupps mit Rettungsbooten.

Weitere Spezialisten von BRK und THW stehen bereit

Zusätzlich stünden Spezialisten für die Elektroversorgung und Baufachberatung bereit. Sie können zum Beispiel die Standfestigkeit von Häusern abklären, so Evelyn Moise, Einsatzleiterin der THW-Regionalstelle Hof, auf Anfrage von BR24.

Zudem sei die Fachgruppe "Räumen" in Voralarm versetzt worden. Die endgültige Entscheidung über den Einsatz weiterer Helfer aus Oberfranken laufe in Absprache zwischen den THW-Landeszentralen Bayern und Nordrhein-Westfalen.

Wasserretter aus Nürnberg in erhöhter Alarmbereitschaft

In erhöhte Alarmbereitschaft seien auch Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) gesetzt worden. Konkret: drei Wasserrettungszüge mit je 35 Einsatzkräften, darunter auch ein Trupp aus Nürnberg. Wie Kreisgeschäftsführerin Brigitte Lischka auf Nachfrage von BR24 mitteilte, könnte ein Wasserrettungszug mit verschiedenen Spezial-Einsatzkräften bei Bedarf in den Hochwassergebieten unterstützen. Die Koordination obliege dem BRK in München. Dort sei ein Krisenstab eingerichtet worden.

Luftrettungs-Spezialisten ins Hochwassergebiet geflogen

Bereits am Donnerstag wurden zwei ehrenamtliche Luftrettungs-Spezialisten des BRK aus Nürnberg, sogenannte "Air Rescue Specialists" (ARS), in das Hochwassergebiet geflogen. Die Mitarbeiter hätten neben der Qualifikation als Wasserretter auch Flugerfahrung. Sie hingen an Hubschrauberseilen und retteten Menschen aus Hochwassergebieten zum Beispiel von Hausdächern. Die Polizei-Hubschrauberstaffel aus Roth habe die Spezialisten in das Hochwassergebiet geflogen. Sie seien inzwischen wieder zurück in Mittelfranken.