Hochwasser-Hilfe: Konzert in Kulmbach, Lkw-Aktion in Zapfendorf

Helfen ist gut – aber nur in bestimmten Formen: Das THW rät beispielsweise "dringend davon ab", von außerhalb in die Katastrophengebiete zu reisen, um vor Ort helfen zu wollen. Dies behindere nur die koordinierten Hilfsmaßnahmen. Beim THW heißt es außerdem: "Sachspenden sind nur vereinzelt erwünscht. Dies sollte vorher erfragt werden. Außerdem sollte bei Sachspenden immer vorher geprüft werden, was genau benötigt wird, um den vielfach freiwilligen Helfern unnötige Arbeit zu ersparen." Hilfsaktionen gibt es aus Oberfranken aber trotzdem.

Lkw-Hilfslieferung aus dem Landkreis Bamberg

Die Feuerwehr Zapfendorf hat zum Beispiel einen Lkw unter anderem mit Windeln, Hygieneartikeln und Getränken losgeschickt. Zahlreiche Helfer haben die Paletten gepackt und in den Lastwagen geladen. "Ihr seid der helle Wahnsinn, liebe Gemeinde! So viel Hilfsbereitschaft haben wir selten gesehen", heißt es in einem Facebook-Post der Feuerwehr aus dem Landkreis Bamberg.

Schüler in Kulmbach geben Benefizkonzert

In Kulmbach sollen die Opfer der Katastrophe in anderer Form unterstützt werden: Schülerinnen und Schüler des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums in Kulmbach geben am Freitag ein Benefizkonzert. Die acht Jugendlichen führen auf dem Marktplatz um 12.30 Uhr sechs Stücke auf, die von der Romantik bis zur klassischen Unterhaltungsmusik reichen, teilte ihr Musiklehrer Hubertus Baumann mit. Die jungen Musikerinnen und Musiker hätten Verwandte und Bekannte unter den Flutopfern in NRW und Rheinland-Pfalz. Für sie sollen die Besucher des Konzerts spenden.