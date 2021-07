Nach Hochwasser: So helfen Allgäuer in Westdeutschland

Am Donnerstag startet der Hilfstransport vom Allgäu ins Hochwasserkatastrophengebiet im Westen Deutschlands: Geliefert werden Generatoren und Pumpen, außerdem kommen medizinische Helfer vor Ort zum Einsatz.

Medizinische Hilfe von Haus zu Haus

Die Humedica-Kräfte sollen laut der Organisation von Haus zu Haus gehen und nachsehen, wo Menschen medizinische Hilfe brauchen, die derzeit nicht gewährleistet werden kann. Humedica habe sich unmittelbar nach der Flutkatastrophe bei den koordinierenden Stellen gemeldet und Hilfe angeboten, sagte Vorstand Johannes Peter dem BR.

Nachdem der Schwerpunkt der benötigten Hilfe zunächst auf Such- und Bergungsmannschaften sowie Aufräumtrupps mit schwerem Gerät lag, sind wir froh, jetzt endlich unsere medizinische Expertise einbringen zu können", so Peter. Der Lkw, der von Kaufbeuren aus Richtung Westdeutschland startet, soll Generatoren, Pumpen und weitere Hilfsgüter in das Katastrophengebiet bringen.

Rotes Kreuz schickt Kriseninterventionsteam

Auch das Rote Kreuz im Oberallgäu hat Helfer entsandt: Ein dreiköpfiges Kriseninterventionsteam hat gemeinsam mit Einsatzkräften aus Unterfranken eine Schnelleinsatzgruppe für psychosoziale Notfallversorgung gebildet. In der Gemeinde Harscheid im Landkreis Ahrweiler kümmern sich die Helfer um Menschen, die durch die Fluten ihr Hab und Gut und im schlimmsten Falle auch Angehörige verloren haben.