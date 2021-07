Hochwasser: Einsatzkräfte aus Unterfranken in Rheinland-Pfalz

Mit insgesamt 50 Fahrzeugen machen sich heute 125 Einsatzkräfte aus Unterfranken auf den Weg in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz. Dort unterstützen sie die Einsatzkräfte vor Ort. Die Einsatzkräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), des Arbeiter-Samariter-Bunds und des Malteser Hilfsdiensts sammeln sich in Hösbach im Landkreis Aschaffenburg und brechen von dort aus auf.

Am frühen Samstagmorgen hatte Rheinland-Pfalz in einem Hilfeersuchen umfassende Einheiten aus Bayern angefordert. Daraufhin sind die Einsatzkräfte aus Unterfranken alarmiert worden. Mit dabei sind mehrere Krankenwagen, Transport-Einheiten, Logistik-Einheiten und Funk-Einheiten. Dass ausschließlich Einsatzkräfte aus Unterfranken angefordert wurden, hängt laut BRK mit der deutlich geringeren Entfernung im Vergleich zu anderen bayerischen Regierungsbezirken zusammen.

Unterfränkische Einsatzkräfte aus NRW zurückgekehrt

Einsatzkräfte aus Unterfranken waren auch in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Ein Katastrophenschutz-Wasserrettungszug mit 34 Einsatzkräften des BRK ist am Donnerstagabend nach NRW aufgebrochen. Die Einsatzkräfte sind in die Region Erftstadt beordert worden, um eine völlig überflutete Bundesstraße zu kontrollieren und nach Personen zu suchen. Sie waren mit sieben Fahrzeugen und fünf Rettungsbooten im Einsatz. Mit dabei waren Rettungstaucher, Bootsführer und Notfallsanitäter. Inzwischen ist der Wasserrettungszug wieder nach Unterfranken zurückgekehrt.