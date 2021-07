Hochwasser: Einsatzkräfte aus Unterfranken in NRW

Ein Katastrophenschutz-Wasserrettungszug des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Unterfranken ist am Donnerstagabend nach Nordrhein-Westfalen aufgebrochen, um die Einsatzkräfte dort bei dem dramatischen Hochwasser zu unterstützen. Wie das BRK gegenüber BR24 mitteilt, hat das Bayerische Innenministerium mehr als 30 Einsatzkräfte aus Unterfranken angefordert, nachdem Nordrhein-Westfalen um Hilfe gebeten hatte. Mit dabei sind unter anderem Tauchtrupps und Bootstrupps mit Rettungsbooten.

Einsatzkräfte aus Unterfranken sind nach Mönchengladbach gefahren

Der Wasserrettungszug aus Unterfranken hat sich am Donnerstag in Aschaffenburg versammelt und sich gegen 23.00 Uhr auf den Weg nach Mönchengladbach gemacht. Von dort aus werden die Einsatzkräfte über die Lage vor Ort informiert und erhalten Einsatzaufträge. "Das BRK stellt sich auf Einsätze ein, die in dieser Dramatik für viele neu sein werde", sagt der Pressesprecher des BRK Sohrab Taheri gegenüber BR24.

BRK: Mentale Belastung, aber wichtige Hilfe

Man rechne mit einer sehr hohen mentalen Belastung für die Einsatzkräfte. Trotzdem habe man die Hoffnung, wichtige Hilfe leisten zu können. "Es wirkt so, als würde jede helfende Hand hilfreich sein", sagt Taheri. Der Wasserrettungszug wurde aus verschiedenen Kreisverbänden zusammengesetzt, um das BRK in Unterfranken nicht zu schwächen. Laut BRK hat das Bayerische Innenministerium noch einen zweiten Katastrophenschutz-Wasserrettungszug aus Oberbayern mit rund 30 Einsatzkräften angefordert.

Luft- und Satellitenbilder vom Krisengebiet werden erstellt

Auch die Integrierte Leitstelle (ILS) in Schweinfurt nimmt bei der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine wichtige Rolle ein: Über die ILS werden Luft- oder auch Satellitenbilder des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR) aus Oberpfaffenhofen an die Einsatzleitstellen im Katastrophengebiet weitergeleitet. Das teilte Harald Erhard, der Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes für Unterfranken, mit.

Bereits am Donnerstag lieferte ein Flugzeug mit einer Spezialkamera Bilder aus dem überschwemmten Katastrophengebiet. Die Bilder wurden bereits gezielt über die ILS Schweinfurt an die Behörden und Organisationen im Krisengebiet weitergeleitet.

Spezialflugzeug wird starten und Bilder liefern

Am Freitag soll laut Erhard vom Sonderflughafen Oberpfaffenhofen bei München das zweimotorige DLR-Spezialflugzeug vom Typ Do 228 mit dem Ziel des betroffenen Ahrtals starten und anschließend mit den erstellten Bildern wieder in Oberpfaffenhofen landen. Danach werden die entsprechenden Bilder erstellt und über die ILS Schweinfurter weitergeleitet.

Das DLR hat ein Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation. Dort werden Erdbeobachtungsdaten wie Satelliten-, Luftbilder und andere Geodaten beschafft, analysiert und daraus aktuelle Lageinformation erstellt. Die krisenrelevanten Informationen werden in Form von Karten, Geo-pdf, web-Diensten oder als Textdossiers herausgegeben.

Übung bei simuliertem Waldbrand gehabt

Erst im Mai fand eine gemeinsame Übung zwischen der Integrierten Leitstelle Schweinfurt des Bayerischen Roten Kreuz und dem Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation anhand eines simulierten Waldbrands statt. Nach dem Tornado über Tschechien am 24. Juni 2021 lieferte das Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation bereits wichtige Bilder aus der Luft für die Einsatzkräfte vor Ort.