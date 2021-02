Hochwasser: Deutlich gestiegene Flusspegel in der Oberpfalz

Die Pegel an einigen Flüssen in der Oberpfalz sind in den vergangenen Stunden weiter gestiegen. Regenfälle und Schneeschmelze in höheren Lagen haben unter anderem dafür gesorgt, dass zum Beispiel der Regen am Pegel in Cham die zweithöchste Meldestufe drei erreicht hat. Der Wasserstand liegt dort bei rund zwei Metern, doppelt so hoch wie noch am Dienstagabend. Dadurch können auch bebaute Grundstücke oder Keller überflutet werden.

Vielerorts erste oder zweite Meldestufe erreicht

Auch im weiteren Verlauf des Regen sind die Pegelstände gestiegen: In Nittenau im Landkreis Schwandorf ist Meldestufe zwei erreicht, in Roding im Landkreis Cham und in Marienthal Stufe eins, was erst einmal aber nur bedeutet, dass der Fluss über die Ufer getreten ist.

Meldestufe zwei gilt darüber hinaus an der Waldnaab in Neustadt sowie an der Haidenaab in Pressath, ebenfalls im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Wieder steigende Donau-Pegel in Regensburg

An der Donau in Niederbayern und der Oberpfalz ist die Hochwasserwelle vom Wochenende zwar abgeflossen, allerdings steigen die Pegelstände der Donau in Regensburg aber wieder. Die Vier-Meter-Marke ist erneut überschritten.