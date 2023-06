Artikel mit Audio-Inhalten

> Hochvoltbatterie in Flammen: Millionenschaden in Gelting

Hochvoltbatterie in Flammen: Millionenschaden in Gelting

Schaden in Millionenhöhe in Gelting bei Geretsried: In der Halle eines Batterie-Prüflabors war eine Hochvoltbatterie für Elektrofahrzeuge in Brand geraten - warum ist noch unklar. Der Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt.