Hochverschuldete Ilmtalklinik erhält neuen Geschäftsführer

Als aktueller Büroleiter im Landratsamt Pfaffenhofen kennt Christian Degen die tiefroten Zahlen der beiden Krankenhäuser im oberbayerischen Pfaffenhofen und im niederbayerischen Mainburg, die er künftig leiten soll. Im laufenden Jahr wird ein Defizit von rund 15 Millionen Euro erwartet.

Personalnot mit Leiharbeit zu decken, kostet Millionen Euro

Als sehr schwierig bewertet der neue Geschäftsführer auch die Personallage: "Das Halten und Gewinnen von Medizinern und Pflegekräften muss im Fokus stehen", erklärt Degen. Ein Krankenhaus werde in Zukunft nur existieren können, wenn es "entsprechend etwas fürs Personal macht und genügend Ressourcen hat", so Degen. Nur wer diesen Kampf gewinne, könne am Markt bestehen bleiben.

Das zeige auch der Blick ins Ausland. Mann müsse auch als Arbeitgeber selbst schauen: "Wie kann ich attraktiver sein? Und das im Rahmen des Tarifs, der ja für alle gilt. Da gilt es zu schauen, wie bekomme ich Betreuungsplätze? Was kann ich für Bonusleistungen bringen, die andere nicht zahlen? All diesen Themen werden wir uns widmen müssen und so hoffen, ein besserer Arbeitgeber als andere zu werden", betont der neue Geschäftsführer der Ilmtalklinik GmbH.

Aktuell müsse die Ilmtalklinik Personallücken mit Leiharbeit sowohl im ärztlichen wie auch im pflegerischen Bereich ausgleichen: "Uns fehlen aktuell geschätzt an die 40 Mitarbeiter in Vollzeit - und wenn ich mich dann am Markt für Leiharbeitskräfte bediene, da hat das Krankenhaus Mehrausgaben von mehreren Millionen Euro pro Jahr", so Degen. Diese Leiharbeit verursache jährlich Mehrkosten in Höhe von mehreren Millionen Euro, die rund ein Drittel des laufenden Defizits ausmachen, analysiert der 42-jährige Diplomverwaltungswirt die schwierige Personal- und Finanzsituation.

Personalsuche auch im Ausland

Um auch Mediziner und Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, hält es Degen für notwendig, bürokratische Hürden abzubauen und erwägt auch die Option, dass die Ilmtalklinik GmbH Bonusleistungen bietet. Eine Überlegung für Degen ist es, Kinderbetreuung für Mitarbeiter anzubieten sowie künftig Wohnungen anzumieten, in denen das neu gewonnene Personal wohnen kann.

Die Ilmtalklinik-GmbH steckt aktuell tief in den roten Zahlen. Für das laufende Jahr wird ein Defizit von rund 15 Millionen Euro erwartet. 2019 lag das laufende Defizit noch unter fünf Millionen Euro. Damals war Degen schon einmal Geschäftsführer an der Ilmtalklinik. Im Jahr 2019 holte der damalige Landrat Martin Wolf (CSU) jedoch Degen von dort ins Landratsamt und machte ihn zu seinem Pressesprecher und Büroleiter. Auch nach der Wahl des amtierenden Landrats Albert Gürtner (FW) blieb Christian Degen Büroleiter und Pressesprecher.

Krankenhaus in Pfaffenhofen wird generalsaniert

Aktuell läuft die Generalsanierung des Pfaffenhofener Krankenhauses. Zehn Jahre Zeit und rund 190 Millionen Euro werden dafür veranschlagt. An den Planungen war Christian Degen in seiner damaligen Funktion als Geschäftsführer maßgeblich beteiligt. Der Spatenstich für die Grundsanierung erfolgte erst vor wenigen Wochen. Der Regionalversorger startete damit "unterm laufenden Rad" mit seiner Generalüberholung.

Vor dem Krankenhauskomplex in Pfaffenhofen entsteht in den nächsten zwei Jahren ein sogenannter Entlastungsbau. In die oberen Etagen des Neubaus sollen im Wechsel jeweils die Abteilungen ziehen, deren Räume im Altbau saniert werden. Das Erdgeschoss wird ein Ärztehaus beherbergen. Die Ilmtalkliniken in Pfaffenhofen und Mainburg haben über 300 Betten und rund 500 Mitarbeiter.

Der bisherige Geschäftsführer der Ilmtalklinik, Peter Lenz, wurde vor Kurzem aus gesundheitlichen Gründen in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet. Der zweite Geschäftsführer der Gesellschaft, Ingo Goldammer, wird sich künftig auf die Baumaßnahmen der Ilmtalklinik konzentrieren, vor allem auf die Generalsanierung des Krankenhauses in Pfaffenhofen.