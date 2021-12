Hochstadt: Mann nach Angriff auf Ehefrau in Untersuchungshaft

Ein 55-jähriger Mann soll seine Ehefrau in der vergangenen Woche in Hochstadt am Main bei Lichtenfels geschlagen und fast bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Der Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den Mann wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Das teilten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Coburg am Dienstag mit.

Ehemann aus Hochstadt in Untersuchungshaft genommen

Seit Heiligabend sitzt der Mann in Untersuchungshaft, heißt es in der Presseerklärung der beiden Ermittlungsbehörden. Demnach habe der Mann am Tag vor Heiligabend mit seiner Ehefrau gestritten. Dabei sei die Auseinandersetzung eskaliert. Der Mann soll seiner Ehefrau Schläge versetzt und sie gewürgt haben. Die 51-Jährige konnte sich den Ermittlungen zufolge zu einem Nachbaranwesen flüchten und einen Notruf absetzen.

Nach Angriff auf Ehefrau nimmt Polizei Ehemann fest

Die Polizei nahm den Mann vor Ort fest. Die Kriminalpolizei Coburg hat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.