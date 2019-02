Hochspannungsleitung in Nürnberg und Zirndorf wird erneuert

Die Main-Donau-Netzgesellschaft wird in den kommenden Jahren die sechs Kilometer lange Hochspannungsleitung zwischen den Umspannwerken im Nürnberger Ortsteil Gebersdorf und Zirndorf erneuern.

Neue Erdverkabelung vorgesehen

Im Vorfeld beauftragte das Unternehmen eine Trassenstudie. In dieser wurden verschiedene Varianten für die Anbindung der Umspannanlage Zirndorf geprüft. Die derzeitige Planung sieht vor, die bestehende Freileitung, die von den Umspannwerken Stein und Gebersdorf die Rednitz überspannt, erhalten bleibt. Vom Steiner Ortsteil Unterweihersbuch entlang den Oberasbacher Ortsteilen Unterasbach, Petershöhe und Rehdorf soll die Hochspannungsleitung in einer etwas südlicher verlaufenden Trasse erdverkabelt werden. Nordwestlich von Oberasbach bis zur Umspannanlage Zirndorf bleibt die Freileitung bestehen. Die Masten werden in diesem Bereich erneuert. Die betroffenen Bewohner sind bereits informiert.

Das Stromnetz der Main-Donau Netzgesellschaft umfasst Hoch-, Mittel- und Niederspannungsleitungen und ist rund 27.000 Kilometer lang. Es erstreckt sich vom Würzburger bis Eichstätt, sowie von Weikersheim bis nach Sulzbach-Rosenberg. Rund 100 Millionen Euro jährlich investiert das Unternehmen nach eigenen Angaben in den Ausbau und den technischen Unterhalt der Stromnetze. Die Main-Donau-Netzgesellschaft ist ein Tochterunternehmen des Stromversorgers N-Ergie.