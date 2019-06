Hochsommer in Bayern - Gewitter nicht ausgeschlossen

Kitzingen in Unterfranken war am Sonntag der wärmste Ort in Bayern: 31,1 Grad wurden laut Deutschem Wetterdienst dort gemessen. Auch in Kahl am Main war es mit 30,7 Grad nicht bedeutend kühler. Heute heizt die Sonne weiten Teilen Bayerns richtig ein. Neben Unterfranken wird wohl auch im Raum Nürnberg und Regensburg das Quecksilber über 30 Grad Celsius klettern, und auch im Großraum München könnte es so heiß werden.

Gewitter in einigen Landesteilen Bayerns nicht ausgeschlossen

Heute scheint in ganz Bayern die Sonne, für den Spätnachmittag und abends warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Unterfranken vor örtlich schweren Gewittern mit Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde, heftigem Starkregen und Hagel. Auch in Schwaben sind lokale Gewitter mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht auszuschließen. In der Nacht sind vereinzelt auch in Oberfranken und südlich der Donau Gewitter möglich.

Gewitterfront zieht über Deutschland

Teils starke Gewitter sind bereits am Morgen von Westen her nach Deutschland gezogen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Montagmorgen vor teils kräftigem Gewitter mit Starkregen, Hagel und einzelnen Sturmböen vor allem in den westlichen Regionen Deutschlands. Besonders betroffen waren das Rheinland, das Ruhrgebiet und Teile Niedersachsens.

Die Einsatzkräfte in Duisburg rückten in der Nacht zum Montag fünf mal wegen umgestürzter Bäume aus. Mehrere Autos seien beschädigt worden, Menschen wurden demnach aber nicht verletzt. Im Kreis Kleve waren zahlreiche Haushalte am Sonntagabend einem Polizeisprecher zufolge kurzzeitig von einem vermutlich sturmbedingten Stromausfall betroffen.

Die DWD-Meteorologen erwarteten, dass die Gewitter im Laufe des Tages weiter nach Osten ziehen. In einem breiten Streifen von Baden-Württemberg bis zur Ostsee sei mit teils kräftigen Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturmböen zu rechnen. In Sachsen-Anhalt etwa seien kräftige Hitzegewitter mit Starkregen und Hagel möglich.

Für Baden-Württemberg sagte ein DWD-Meteorologe 30 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter und örtlich auch Hagel voraus. Wo genau Unwetter zu erwarten sind, lasse sich aber noch nicht sagen. "Potenzial ist überall gegeben." Der südliche und südöstliche Landesteil werde voraussichtlich am meisten betroffen sein.

Hitzewarnung für Ostdeutschland

Für Ostdeutschland warnte der DWD außerdem vor Hitze: Bis zu 35 Grad erwartete der Dienst für Teile Brandenburgs. Für das restliche Land ging der DWD von Höchsttemperaturen zwischen 22 und 27 Grad aus.

Mit einer Spitzentemperatur von 32,9 Grad war der Sonntag der bisher heißeste Tag des Jahres. Laut DWD erreichte das Thermometer diesen Wert sowohl in Geldern-Walbeck in Nordrhein-Westfalen als auch in Lenzen (Elbe) in Brandenburg.