Hochschulreform: Sibler erklärt, die Kritik bleibt

Gut ausgeleuchtet, vor grau-blauem Hintergrund im selbst gebautem Studio – so präsentiert sich Wissenschaftsminister Bernd Sibler zum Auftakt seiner Dialogreihe zum neuen Hochschulgesetz. Aus seinem Ministerium sendet er auf Youtube, und bis zu 2.600 Nutzer schauen zu.

Hochschulwissen und Forschung soll besser nutzbar gemacht werden

Ein Gesetzentwurf liegt noch nicht vor, aber die ersten Reformideen beunruhigen vor allem Anhänger der Geistes- und Sozialwissenschaften. Waren bisher Forschung und Lehre die elementaren Aufgaben der bayerischen Universitäten und Hochschulen, soll jetzt Transfer hinzukommen. Gemeint ist vereinfacht gesagt, das Wissen der Hochschulen soll nutzbar werden für Unternehmen.

Genau das führt zu Unmut. Wenn nach dem wirtschaftlichen Nutzen eines Faches Geld und Stellen verteilt werden, könnten eben jene Geistes- und Sozialwissenschaftler benachteiligt werden. Wissenschaftsminister Sibler versichert: alle Fachrichtungen hätten ihre Berechtigung – und von der unternehmerischen Hochschule könne nicht die Rede sein. "Ich will Hochschulen nicht zu DAX-Unternehmen machen, ich werde das auch nicht tun", sagt der CSU-Politiker, "Hochschulen sollen auch nicht wie Unternehmen geführt werden. Was ich aber will: denen, die kreativ unternehmerisch tätig werden wollen, beste Rahmenbedingungen bieten."

Sorge um Beteiligungsmöglichkeiten

So sollen laut Sibler etwa Studierende, die ein Start-up gründen wollen, auf die Infrastruktur ihrer Hochschule zugreifen können.

Seinen gut 60-minütigen Vortrag mit Fragerunde wird auch von den Landes-Studierendenvertretern verfolgt. Deren Sprecherin Anna-Maria Trinkgeld sorgt sich um die studentische Mitbestimmung: "Die Ausgestaltung der demokratischen Strukturen an Hochschule ist weiterhin unklar. Es wurden mal wieder nur die Präsidien, der Senat und der Hochschulrat genannt. Weitere Mindestbeteiligungen von Statusgruppen wurden zum Beispiel nicht genannt. Das sind aber elementare Bestandteile, die aus unserer Sicht in das bayerische Hochschulgesetz gehören."

Ihr Sprecher-Kollege Maximilian Frank macht klar: "Die Hightech-Agenda fördert in erster Linie Ingenieur- und Naturwissenschaftliche Disziplinen und nicht die Geistes- und Sozialwissenschaftler. Herr Sibler hat zwar betont, dass den Geisteswissenschaften kein Nachteil entstehen soll. Dennoch haben diese Fächer aus unserer Sicht eine eigene Förderung verdient."

Einwände: "Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft"

Christiane Fuchs vom eher links-orientierten Bund demokratischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigt sich nach Siblers Veranstaltung enttäuscht: "Aus unserer Sicht ist die Dialog Veranstaltung eine ziemliche Farce. Statt Gesetzesvorhaben vorzustellen, sollen die Einwände der Kritiker schön- und weggeredet werden. Wir bleiben bei unserer Kritik: das ganze Gesetz will die Hochschuldemokratie an den Hochschulen weiter abbauen und Unternehmertum und Wettbewerb an den Unis weiter verankern. Das ist ein Eingriff in die Freiheit der Wissenschaft."

Das sieht der Wissenschaftsminister anders – und will im Februar bei zwei weiteren Dialog-Veranstaltungen für die Reform werben. Am Gesetzestext wird derzeit noch geschrieben, das dauert vermutlich bis Ende März.