Hochschullehrer aus Bamberg und Bayreuth ausgezeichnet

Zwei oberfränkische Hochschullehrer sind mit dem "Preis für gute Lehre" ausgezeichnet worden. Wie das Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst mitteilte, gehören Miriam Schmaus von der Uni Bamberg und Thomas Kriecherbauer von der Uni Bayreuth zu den insgesamt 15 Preisträgern. Das Preisgeld beträgt pro Auszeichnung 5.000 Euro.

Dozenten der Unis in Bamberg und Bayreuth ausgezeichnet

Schmaus arbeitet in Bamberg als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Soziologie und forscht unter anderem in den Bereichen Migration und Diskriminierung. Kriecherbauer arbeitet in Bayreuth an der Fakultät für Mathematik, Physik und Informatik.

Mit der Auszeichnung "Preis für gute Lehre" honoriert das Bayerische Wissenschaftsministerium jedes Jahr die Arbeit der besten bayerischen Hochschullehrer an den staatlichen Universitäten im Freistaat. Die Preisträger werden von ihrer Heimatuniversität vorgeschlagen. An dieser Entscheidung sind auch die Studierenden beteiligt.

Preisverleihung soll nachgeholt werden

Voraussetzung für die Verleihung des Preises ist eine herausragende Lehrleistung über die Dauer von mindestens zwei Studienjahren an einer Universität in Bayern. Üblicherweise findet die Veranstaltung an einer der neun staatlichen Universitäten im Freistaat statt. Die in diesem Jahr an der Universität Augsburg geplante Übergabe der Verleihungsurkunde entfällt aufgrund der Corona-Pandemie. Sofern das Infektionsgeschehen es zulässt, soll die Veranstaltung im kommenden Jahr nachgeholt werden.