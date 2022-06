Hochschule Würzburg-Schweinfurt feiert 50-jähriges Bestehen

Eigentlich war das 50. Jubiläum der Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt (FHWS) schon am 01.08.2021. Doch aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten auf dieses Jahr verschoben werden. Bei einem Festakt am Donnerstag blickt die FHWS auf 50 Jahre Geschichte zurück. Dabei ist auch Bayerns Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) als Vertretung vom Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Sandro überbringt Glückwünsche und lobt die Hochschule mit den Worten: "Ein halbes Jahrhundert FHWS – Lernen und Wissenstransfer auf höchstem Niveau." Er betont, dass die Hochschule zum Wohlstand der gesamten Region beiträgt. Kirchner selbst ist auch Absolvent der FHWS.

47.000 Absolventen in 50 Jahren

Bislang zählt die Hochschule mit den zwei Standorten in Würzburg und Schweinfurt rund 47.000 Absolventen. Gegründet wurde sie am 01.08.1971. Damals ging es los mit 1.566 Studierenden und sieben Studiengängen. Über die Jahre wurde das Studienangebot dann immer weiter ausgebaut. So hat die FHWS aktuell zehn Fakultäten mit 50 Studiengängen.

FHWS wurde über die Jahre ausgebaut

Mit den neuen Studienangeboten gab es über die Jahre auch einige Bauaktivitäten. 1983 wurde beispielsweise ein neues Hochspannungslabor in Schweinfurt eingerichtet. 1991 wurden Gebäude des Physikalischen Institutes der Universität Würzburg am Röntgenring für die Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen übernommen. 2011 gab es gleich mehrere große Schritte: In Schweinfurt eröffnete der Campus Konrad Geiger und in Würzburg wurde am Sanderheinrichtsleitenweg ein Neubau errichtet. 2021 wurde der Neubau der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen am Campus Ledward in Schweinfurt eingeweiht.

Die Hochschule wächst weiter

Die Hochschule hat inzwischen 270 Professorinnen und Professoren und 9.300 Studierende und wächst stetig weiter. In den letzten zwei Jahren wurden die Studiengänge Wasserstofftechnik, Robotik und Künstliche Intelligenz eingeführt. Für letzteres wurde sogar ein extra Forschungszentrum eröffnet.

Lehre soll sich an gesellschaftlichen Herausforderungen orientieren

Robert Grebner, Präsident der FHWS, sagt: "Wir orientieren uns als Hochschule immer an den gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir haben uns beispielsweise sehr stark und sehr schnell auf die Digitalisierung und Migration eingelassen." Auch in Zukunft soll das so bleiben und die Lehre soll an gesellschaftlichen Themen knüpfen. So ist beispielsweise der Klimawandel ein wichtiger Schwerpunkt erklärt Grebner: "Deshalb haben wir auch den Studiengang Wasserstofftechnik eingeführt. Denn Wasserstoff ist in wichtiges Element in dem ganzen Energieszenario. Darum bilden für die Zukunft Wasserstoffingenieure aus, damit es Menschen gibt die mit diesem Element umgehen können."

Einordnung als Technische Hochschule

Eine Zukunftsvision der FHWS ist außerdem die Einordnung als "Technische Hochschule". Grebner meint, dass entsprechende Anträge bereits beim Freistaat eingereicht wurden. Durch die Einordnung als Technische Hochschule erhofft sich die Bildungsstätte unter anderem eine bessere finanzielle Ausstattung und damit auch mehr Geld für Mitarbeiter.

Auch am Hochschulstandort in Schweinfurt ist noch ein Fest geplant. Dieser soll allerdings erst am Donnerstag, 27. Oktober, stattfinden.