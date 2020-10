29.10.2020, 10:04 Uhr

Hochschule Schweinfurt: Neubau für 30 Millionen Euro

Der Neubau für Wirtschaft an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt wird eingeweiht. Das Gebäude steht auf einem ehemaligen Militärgelände in Schweinfurt. Damit soll es mehr Platz für Studierende an dem stetig wachsenden Standort geben.