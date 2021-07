Hochschule Landshut plant eigenen Studiengang in Dingolfing

Die Hochschule Landshut plant einen eigenen Studiengang am Standort Dingolfing. Ab dem Wintersemester 2023/24 soll es für rund 60 Studierende losgehen. Das bestätigte Landrat Werner Bumeder dem Bayerischen Rundfunk.

Englischsprachiger, technischer Studiengang geplant

Bumeder erklärte, die FH Landshut habe sich in einem Bündnis mit der Stadt Dingolfing und dem Landkreis Dingolfing-Landau darauf verständigt, einen englischsprachigen technischen Studiengang beim Wissenschaftsministerium zu beantragen. Diese Entscheidung sei maßgeschneidert für den Industriestandort Dingolfing getroffen worden.

Eng mit BMW abgestimmt

Zwar gebe es bislang keine Kooperationsvereinbarung mit BMW, das neuartige Konzept des Studiengangs sei aber eng mit dem Automobilhersteller abgestimmt worden. Ein Schwerpunkt werde dabei auf der Verbindung von Industrie und Nachhaltigkeit liegen. Dingolfing ist seit längerem ein Forschungsstandort - dass nun auch die akademische Lehre angeboten werden soll, stimmt Landrat Bumeder positiv.

"Der Landkreis Dingolfing-Landau ist derzeit der einzige Standort in Niederbayern, der keine Hochschullehre anbietet. Alle anderen Landkreise haben Hochschulstandorte - diese Lücke wollten wir natürlich schließen." Landrat Werner Bumeder (CSU)

Bachelor- und Masterstudiengang vorgesehen

Entsprechend schnell soll der neue Hochschulstandort Dingolfing dann auch wachsen. Im Förderantrag ist neben dem Bachelorstudiengang auch ein ergänzender Masterstudiengang vorgesehen. In nur fünf Jahren käme Dingolfing dann auf 900 bis 1.000 Studierende. Das würde auch die Attraktivität des Standorts erhöhen, erklärte Bumeder: "Wenn an einem Standort mehrere Hundert Studenten sind, wird es noch lebhafter, das steigert sowohl in der Stadt als auch im ganzen Landkreis die Lebensqualität".

Landrat: "Positiv für Gesellschaft und Wirtschaft"

Dingolfing sei zwar Zuzugsregion - Wirtschaft, Industrie und Handwerk hätten aber weiterhin einen hohen Bedarf an Fachkräften und Hochschulabgängern. Neben den Auswirkungen auf das soziale Miteinander könne mit einem Hochschulstandort Dingolfing auch die Wirtschaft besser bedient werden.