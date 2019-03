Hochschule Kempten hat neuen Chef

Hauke ist 58 Jahre alt und Professor für Wirtschaftsinformatik, Statistik und Finanzierung. Bisher war er als Dekan der Fakultät Betriebswirtschaftslehre tätig. Jetzt rückt er als Präsident an die Spitze der Kemptener Hochschule auf. Hauke ist gebürtiger Augsburger, hat dort das Wirtschaftsgymnasium besucht und an der Uni Augsburg studiert.

Hauke will Zusammenarbeit mit Wirtschaft verstärken

Nach Stationen in Wirtschaft und Forschung kam er im Jahr 2000 an die Hochschule Kempten. Als neuer Präsident will Hauke dort die Vernetzung vorantreiben und die Zusammenarbeit zwischen den Fakultäten sowie zwischen Hochschule und Wirtschaft ausbauen.

Hauke lebt in Altusried, ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und engagiert sich als Vorstand für das Altusrieder Theaterkästle. Seine Wahl zum neuen Hochschulpräsidenten bezeichnet er im BR-Interview als Anerkennung.

„Man freut sich natürlich, dass man gewählt worden ist. Aber man hat auch Respekt vor dem Amt. Insofern ist auch ein bisschen Nervenflattern dabei. Aber ich freue mich absolut auf die neue Aufgabe.“ Wolfgang Hauke

Der bisherige Präsident Robert F. Schmidt verabschiedet sich nach knapp 31 Jahren an der Hochschule Kempten und nach 17 Jahren an deren Spitze in den Ruhestand. In Schmidts Amtszeit hat sich die Zahl der Studierenden in Kempten auf 6.000 verdreifacht. Die Hochschule hat aktuell 450 Mitarbeiter – unter ihnen 145 Professoren - an den Fakultäten Betriebswirtschaft, Elektrotechnik, Informatik, Maschinenbau, Soziales und Gesundheit sowie Tourismusmanagement.