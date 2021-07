Hochschule Kempten erforscht autonomes Fahren in Benningen

Das neu gebaute Institut für Fahrerassistenz und vernetzte Mobilität (IFM) der Hochschule Kempten hat offiziell den Betrieb aufgenommen. Es befindet sich in Benningen bei Memmingen. Institutsleiter Prof. Bernhard Schick übernahm am Montagvormittag symbolisch den Schlüssel für das Gebäude von Xaver Fackler von der Fakt Motion GmbH. Auf dem Gelände dieses Test- und Prüfdienstleisters im Automobilbereich wurde das neue Institut errichtet. Auf der Teststrecke der Fakt Motion GmbH vor Ort in Benningen kann nun auch das IFM in unmittelbarer räumlicher Nähe zur Forschungseinrichtung Testfahrten durchführen.

Institut kooperiert mit verschiedenen Industrie-Partnern

Zur Schlüsselübergabe war der bayerische Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) gekommen, dessen Ministerium das IFM mit einem Millionenbetrag fördert. Er nannte "die Kooperation eines Hochschulstandorts mit den Firmen, sozusagen aus dem richtigen Leben" den "entscheidenden Punkt": Das Institut kooperiert direkt in konkreten Projekten mit verschiedenen Industriepartnern aus der Automobilbranche sowie auf wissenschaftlicher Ebene mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in München und in Ingolstadt.

Forschungsschwerpunkt künstliche Intelligenz

Entwicklungen aus dem IFM kommen heute bereits bei verschiedenen Fahrassistenzsystemen zum Einsatz, laut Institutsleiter Schick vor allem bei Spurhalte-Assistenten. Weitere Forschungsschwerpunkte des IFM sind neben Umgebungssensoren für autonomes oder teilautonomes Fahren die Interaktion von Auto und Fahrer sowie die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zum Einsatz in autonomen und vernetzten Autos. Daran arbeiten in Benningen nun rund 80 Personen, wissenschaftliche Hilfskräfte mit eingerechnet, auf einer Fläche von etwa 1.800 Quadratmetern.

Fahrsimulator kommt noch aus Kempten

Ein Herzstück des IFM ist der auf Schienen gelagerte Fahrsimulator. Mit ihm lassen sich verschiedenste Szenarien im Straßenverkehr wie unterschiedliche Straßenbeläge und Gefälle mit jeweils unterschiedlichen Fahrzeugmodellen erzeugen. Viele technische Entwicklungen können damit in einer virtuellen Umgebung getestet werden. Das technische Personal im Fahrzeug wird dabei von einer 77 Quadratmeter großen, halbrunden Leinwand unterstützt. Noch steht der Fahrsimulator allerdings in Kempten, wo das IFM bisher seinen Sitz hatte. In etwa acht Wochen soll er laut Institutsleiter Schick in Benningen ankommen.