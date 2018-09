Hochschule Kempten bekommt freies WLAN

Studierende und Mitarbeiter hatten natürlich bislang auch schon kostenloses WLAN – aber mussten dafür Zugangsdaten eingeben. Das fällt dank der neuen Hotspots jetzt weg.

Hotspots für ganz Bayern

Die Hotspots sind Teil der Initiative "Bayern-WLAN" der Staatsregierung. Bis zum Jahr 2020 will sie dafür sorgen, dass alle Menschen in Bayern Zugang zu freiem WLAN haben. Dafür sollen im Freistaat 40.000 Hotspots verteilt werden, mit denen die Bürger kostenfrei im Internet surfen können. 140 von ihnen gibt es ab heute auf dem Campus in Kempten.