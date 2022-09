Hochschule Hof sucht Wohnraum für Studierende

Die Stadt und der Landkreis Hof sowie die Hochschule für angewandte Wissenschaften Hof suchen Wohnraum für Studierende. "Es fehlt uns zunehmend an geeignetem Wohnraum für unsere Studierenden," sagt Hofs Hochschulpräsident Jürgen Lehmann. "Die Entwicklung der Region wird maßgeblich davon abhängen, ob wir es in Betrieben und an der Hochschule schaffen, ausreichend junge Menschen für spezialisierte Jobs auszubilden," so der Hochschulpräsident in einer Mitteilung.

Zum Artikel: Bayerns Studierende fühlen sich in der Krise vernachlässigt

Rund 200 Wohnungen fehlen pro Semester

Rund 200 Wohnungen fehlen laut Hochschule mittlerweile pro Semester für die Erstsemester-Studierenden. Zwar gebe es immer wieder Gespräche über den Bau neuer Wohnheime, doch auch diese wären nicht in der Lage, den Mangel vollständig zu beheben, heißt es. Ohne die Unterstützung von privaten Vermietern gehe es nicht.

Infoveranstaltung für Vermieter, Hausbesitzer, Makler

Daher soll es am 11. Oktober um 18.30 Uhr für Vermieter, Hausbesitzer, Makler und weitere potenzielle Investoren eine Veranstaltung in der Hofer Freiheitshalle geben. So sollen etwa Eigentümer ermutigt werden, in nicht oder wenig genutzten Wohnraum zu investieren, um diesen Studierenden zur Verfügung zu stellen.