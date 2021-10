Hochschule Hof: So viele Studierende wie noch nie

An der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof sind so viele Studierende eingeschrieben wie noch nie. Einer aktuellen Mitteilung der Hochschule zufolge sind für das Wintersemester rund 3.800 Frauen und Männer immatrikuliert. Das entspricht einem Zuwachs um 5,5 Prozent und ist der höchste Stand seit der Gründung der Hochschule im Jahr 1994.

Mehr als 900 "Erstis" an der Hochschule in Hof

Mehr als 900 Erstsemester-Studierende sind darunter. Besonders beliebt seien die internationalen und englischsprachigen Masterstudiengänge an den Standorten Münchberg und Hof, heißt es in der Mitteilung der Hochschule.

Großes Interesse an neuen Bachelorstudiengängen

Auf großes Interesse stießen auch die neuen Bachelorstudiengänge Design und Mobilität am Lernort Selb, Wirtschafts- und Organisationssoziologie in Hof, Innovative Gesundheitsversorgung am Standort Kronach sowie der Studiengang Verwaltungsinformatik in Hof. Insgesamt bietet die Hochschule Hof mehr als 40 Studiengänge an vier Standorten an. Die Vorlesungen des Wintersemesters beginnen am Montag, den 04.10.21.