Hochschule Hof: Neue Professur für Wasserinfrastruktur

Die Hochschule Hof baut ihre Kompetenz in Sachen Wasser aus. Dazu wird dort ein neuer Professor für Wasserinfrastruktur vorgestellt. Günter Müller-Czygan soll sich mit Kanälen und Leitungsnetzen befassen.

Günter Müller-Czygan beschäftigt sich mit Kanälen und Leitungsnetzen

Kanäle und Leitungsnetze müssen sich durch den Klimawandel künftig anpassen. Abwasserkanäle etwa sind so zu steuern, dass sie mit Starkregen zurechtkommen, genauso wie mit Trockenzeiten. Im neuen Fachbereich geht es auch darum, Abwassersystem mithilfe von künstlicher Intelligenz zu steuern.

Stiftungen und Vereine finanzieren die Professur

Die neue Professur ist als Stiftungsprofessur auf sechs Jahre befristet. Finanziert wird sie durch die Rainer Markgraf-Stiftung, die Oberfrankenstiftung, den Verein für Bauforschung und Berufsbildung des Bayerischen Bauindustrieverbandes sowie die KSB-Stiftung. Günter Müller-Czygan wird einen Lehrauftrag im geplanten internationalen Masterstudiengang "Sustainable Water – Management and Engineering“ und im Bachelorstudiengang "Umweltingenieurwesen" übernehmen.

Hof gilt als bayerischer Kompetenzstandort für Wasser

Günter Müller-Czygan wird außerdem die Leitung der am Institut für Wasser- und Energiemanagement der Hochschule Hof (iwe) angesiedelten Forschungsgruppe "Wasserinfrastruktur und Digitalisierung“ innehaben. Dieses Institut existiert an der Hochschule Hof seit dem Jahr 2015. Bald soll es in ein eigenes Gebäude einziehen, das sich im Bau befindet. Seit der Ansiedlung des Landesamts für Umwelt in Hof gilt die Stadt als "bayerischer Kompetenzstandort Wasser".