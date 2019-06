Hochschule Hof feiert doppeltes Jubiläum

Die Hochschule Hof feiert ihr 25-jähriges Jubiläum: 1994 wurde sie gegründet und hat seither eine enorme Entwicklung zu verzeichnen. Damals dominierten noch die Wirtschaftsstudiengänge, heute sind unter den 3.500 Studierenden auch angehende Informatiker oder Ingenieure. Sie forschen in Hof und auch in Münchberg am sogenannten Textilcampus mit 100 Professoren.

10 Jahre Bayerisch-Indisches Zentrum

Europaweit einzigartig ist der Studiengang German-Indian Studies. Seit zehn Jahren gibt es an der Hochschule auch das Bayerisch-Indische Zentrum. Es soll als Brückenbauer für alle bayerischen Hochschulen dienen. Das Zentrum bietet interkulturelles Training, vermittelt Praktika, vergibt Stipendien oder sucht Kooperationspartner für die Hochschulen. Künftig wird die Hochschule um ein Wasser-Institut erweitert. 17 Millionen Euro soll es kosten. Ende des Jahres soll der Spatenstich erfolgen.