Hochschule Hof entwickelt recycelbare Folien für Landwirtschaft

Aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und damit umweltfreundlich: Die Hochschule Hof will neuartigen Folien für Silageballen entwickeln, teilte die Hochschule mit. Die innovativen Folien sollen zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen.

Die neuen Folien sind kompostierbar oder recycelbar

Wir möchten ein Produkt entwickeln, "das kompostierbar oder recycelbar ist und damit perfekt in den landwirtschaftlichen Produktionskreislauf integrierbar ist", betont Isabell Kleiber vom Institut für angewandte Biopolymerforschung der Hofer Hochschule. Die Nachwuchswissenschaftlerin betreut das Projekt "Agri-Stretch" und soll bis April 2022 eine Machbarkeitsstudie vorlegen.

Folien für die Landwirtschaft müssen besonders reißfest sein

Die neue Folie wird äußerst reißfest sein. Außerdem muss sie sehr UV-beständig sein, da sie in der Regel ein ganzes Jahr im Freien liegen wird. Selbstverständlich gehört auch die Undurchlässigkeit gegenüber Wasser und Sauerstoff dazu, denn sonst funktioniert der Gärprozess in der Silage nicht, heißt es in der Pressemitteilung.

Öko-Folien sind teurer als konventionelle Planen

Die Forscherin experimentiert mit verschiedenen Bio-Kunststoffen. Allerdings werden die neuartigen ökologischen Folien teurer sein als konventionelle Kunststoffplanen für die Landwirtschaft. Letztere kosten pro Kilo zwischen vier und sechs Euro.

Hochschule Hof setzt auf nachwachsende Rohstoffe statt auf Erdöl

Bisherige Folien für Silageballen werden aus Erdöl produziert. Im Erdreich hinterlassen sie Mikroplastik. Außerdem werden sie nach Gebrauch weggeworfen. Einwegfolien verschlechtern die Ökobilanz.