Hochschule Hof baut ein Netzwerk für Nahwärme auf.

Es wäre noch viel Potenzial da bei erneuerbarer Wärmeversorgung in Quartieren und Kommunen. Zu der Einschätzung kamen mehrere Teilnehmer bei der Auftaktveranstaltung des Netzwerks "Regenerative Nahwärme" an der Hochschule Hof.

Von den Erfahrungen anderer lernen

Der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Wasser- und Energiemanagement an der Hochschule, Tobias Plessing, sagte dem BR, es fehle einerseits bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort oft an Informationen und Veränderungswillen. Es mangle aber auch an Betrieben und Handwerkern, die mitmachen. "Dort Potenziale zu heben geht nur, wenn man von Erfahrungen anderer lernt. Und das soll dieses Netzwerk bewirken,“ so Plessing.

Zahlreiche Institutionen machen mit beim Netzwerk

In Zeiten explodierender Öl- und Gaspreise steigt das Interesse an regenerativ erzeugter Nahwärme. Bei der Auftaktveranstaltung sind mehrere Dutzend Institutionen dabei – darunter bereits bestehende Nahwärmenetzbetreiber, interessierte Kommunen, Projektierungsbüros, Komponentenhersteller – und auch Kommunalpolitiker. Für regenerative Nahwärme ist bisher Biomasse der geläufigste Energieträger, in Form von Hackschnitzeln und Pellets. Zunehmend ergänzt auch durch Solarthermie, Wärmepumpen und perspektivisch Wasserstoff.