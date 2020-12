Hochschule Coburg startet weitere Studiengänge in Kronach

Am Lucas-Cranach-Campus in Kronach sollen weitere Studiengänge der Hochschule Coburg angeboten werden. Das hat das Landratsamt Kronach mitgeteilt. So sollen dort in den kommenden Jahren die Bachelorstudiengänge "Digital Transformation Concepts" und "Biomedizinische Analytik" entstehen.

Neuer Studiengang will fit machen für die Digitalisierung

Im Studiengang "Digital Transformation Concepts" sollen junge Menschen auf die Berufswelt von morgen und auf Veränderungen vorbereitet werden, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung ergeben, heißt es in der Mitteilung. Seit 2016 wird in Kronach bereits der berufsbegleitende Masterstudiengang "Zukunftsdesign" angeboten. Im kommenden Jahr startet der Masterstudiengang "Autonomes Fahren" in Kronach.

Der Lucas-Cranach-Campus in Kronach wächst

Die Räumlichkeiten des Lucas-Cranach-Campus sind zum Teil schon in der Kronacher Innenstadt in der Güterstraße und am Hussitenplatz angesiedelt. Auf dem Güterbahnhofsareal soll außerdem noch eine Testhalle für den Studiengang "Autonomes Fahren" entstehen, sagte Jürgen Baumgärtner, CSU-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Kommunalunternehmens Lucas-Cranach-Campus, dem Bayerischen Rundfunk. Laut Mitteilung wurden bereits 12.000 Quadratmeter Grund und Boden für den in der Innenstadt verteilten Campus erworben.