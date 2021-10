Hochschule Coburg: Neues Medienzentrum und 1.000 Regalmeter

Die Hochschule Coburg schmückt seit Kurzem ein Bau mit goldfarbener Fassade: Das neue IT- und Medienzentrum soll als echtes Leuchtturmprojekt buchstäblich über den Campus hinausstrahlen, betonte Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) am Tag der Eröffnung. Der Bau auf dem Campus bietet neue Arbeitsplätze für Informatik-Studiengänge sowie Lehr- und Forschungsräume. Auch die Bibliothek der Hochschule mit 1.000 Regalmetern und rund 35.000 Medien findet Platz.

Hochschule Coburg erhält "Haus der Digitalisierung"

Erstmals stehen den Studierenden an der Hochschule auch besondere Gruppenräume zur Verfügung, die für gemeinsame Projektarbeiten online gebucht werden können. Die Räume sind technisch hochmodern ausgestattet und sollen das Studium so angenehm wie möglich machen. An einer eingerichteten Kaffeebar können sich die Studierenden in entspannter Atmosphäre zum gemeinsamen Arbeiten treffen.

32 Millionen Euro in den Neubau investiert

Siebler (CSU) betonte in seiner Eröffnungsrede außerdem die rasante Entwicklung der Hochschule Coburg und den damit verbundenen Platzbedarf in den letzten Jahren: "Es ist ein echtes Haus der Digitalisierung und damit ein Haus für die bayerische Zukunft." Entwicklung, Planung und Bau des neuen IT- und Medienzentrums haben 2013 begonnen. Bis heute wurden rund 32 Millionen Euro in den Neubau investiert.