Hochschule Coburg bekommt Millionenförderung

Die Hochschule Coburg bekommt vom Bund und Freistaat Bayern eine Millionenförderung. Wie die Hochschule am mitteilte, fließen insgesamt neun Millionen Euro in die Region, mehr als sieben Millionen Euro davon direkt an Projekte der Hochschule.

Hochschule Coburg will Weiterentwicklung in Angriff nehmen

Das Geld stammt aus dem Förderprogramm "Innovative Hochschule", wofür sich die Coburger neben anderen 165 Hochschulstandorten beworben hatten und durchsetzen konnten. "Mit den Mitteln der Förderung sind wir nun in der Lage, die Visionen, die Weiterentwicklung unserer Hochschule, beherzt in Angriff zu nehmen", kündigt der Präsident der Hochschule Coburg, Stefan Gast, an.

Auch weitere Projekte im Raum Coburg profitieren

Bereits in einer ersten Projektphase hatte die Hochschule überzeugen können. Auf dem brachliegenden Gelände des ehemaligen Coburger Schlachthofs entstand eine Innovations- und Vernetzungsplattform. Neben der Hochschule Coburg werden von den neun Millionen Euro Förderung auch weitere Projekte in Coburg und Umgebung profitieren. Die Bund-Länder-Initiative habe mit der Zusage ein klares Zeichen für die Region gesetzt, so der Hochschulpräsident.