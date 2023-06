Hochschule Ansbach ehrt Inklusions-Aktivisten Raul Krauthausen

In der Hochschule Ansbach wird am Freitagvormittag im Hörsaal auf dem Campus ein großer Andrang erwartet: Um 11 Uhr beginnt die diesjährige Verleihung des Bildungspreises und den erhält der Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, Raul Krauthausen.

Als Botschafter konstruktiv die alltägliche Welt verändern

Der 42-Jährige bezeichnet sich selbst als "Berliner. Autor. Moderator. Medienmacher. Botschafter. Inklusionsaktivist." Der studierte Kommunikationswissenschaftler und "Design Thinker" hat vor 15 Jahren in Berlin den Verein "Sozialhelden" gegründet, der sich für mehr Inklusion und Barrierefreiheit einsetzt. Auf der Webseite des Vereins heißt es "Wir verstehen uns als konstruktive Aktivist*innen, die sich mittels moderner Kommunikation und Technologien für eine bessere Welt für alle einsetzen".

Nimmermüdes Sprachrohr für Menschen mit Behinderung

Der in Peru geborene Berliner weiß, wovon er spricht, wenn er über Probleme für Menschen mit körperlichen Einschränkungen im täglichen Leben spricht. Er selbst leidet an Osteogenesis imperfecta, umgangssprachlich Glasknochenkrankheit genannt und nutzt einen Rollstuhl. Seit Jahren setzt sich Raul Krauthausen für Inklusion, mehr Teilhabe und mehr Sichtbarkeit für Menschen mit Behinderung ein. Dadurch sei er "ein großes Vorbild für unsere Gesellschaft", so der Präsident der Hochschule Ansbach, Sascha Müller-Feuerstein.

Festakt und "Raul-Krauthausen-Lehrsaal"

Im Rahmen der Feier auf dem Campus wird auch ein Hörsaal nach Raul Krauthausen benannt. Ein Jahr lang soll dieser dann den Titel "Raul-Krauthausen-Hörsaal" tragen. Eine Laudatio wird unter anderem Kristina Vogel halten, die als erfolgreichste Bahnradfahrerin der Welt gilt. 2018 verletzte sie sich bei einem Trainingsunfall schwer, seitdem ist sie querschnittsgelähmt und setzt sich für Inklusion ein.

Der Bildungspreis der Hochschule wird seit 2018 vergeben und setzt thematisch jedes Jahr einen neuen Schwerpunkt. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Raul Krauthausen möchte das Geld an zwei lokale Projekte weitergeben, die sich jeweils für Bildungsinklusion stark machen. Zuletzt trug der Hörsaal den Namen der Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal, zuvor hatte Umweltaktivist Hannes Jaenicke den Preis erhalten. Der erste Preis dieser Art ging an den ehemaligen Fußball-Nationalspieler Philipp Lahm. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die ihre Popularität in außergewöhnlichem Maß für Bildung einsetzen.