Hochsaison und Materialnot bei unterfränkischem Schlittenbauer

Die Lebkuchen stehen schon länger in den Supermarkt-Regalen und vor wenigen Tagen gab es auch den ersten Schnee dieses Winters in Bayern. Außerdem sind es "nur" noch etwa zehn Wochen bis Weihnachten. Hochbetrieb also für viele Branchen, auch für die Schlittenbauer. Doch dieses Handwerk wird immer seltener ausgeübt. Michael Ress aus dem unterfränkischen Schwebheim ist einer der letzten Schlittenbauern in Bayern.

Auftragsbücher voll, Materialien aber rar

Vor 40 Jahren gab es bundesweit noch knapp 20 bedeutende Hersteller von Holzschlitten. "Mittlerweile sind nur noch drei Kollegen da, die auch noch Schlitten machen, im kleineren Verhältnis", sagt Michael Ress. Die unterfränkischen Schlitten entstehen dank uralter Handwerkskunst und mit noch viel Handarbeit.

Die Auftragsbücher von Michael Ress sind voll, die Materialbeschaffung bereitet ihm Kopfschmerzen. Ob Buchenfurnier für die Kufen oder die Kartonage für die Verpackung – alles habe derzeit lange Lieferzeiten. In seinem 50-jährigen Arbeitsleben sei das noch nie so extrem gewesen, schildert Michael Ress. Einen Großauftrag musste er deshalb bereits ablehnen.

Unterfränkische Schlitten gehen ins In- und Ausland

Michael Ress baut mit acht Festangestellten bis zu 200 Schlitten täglich. Im Sommer und Herbst herrscht in dem Familienbetrieb Hochsaison. Vorwiegend Deutschland, Österreich und die Schweiz beliefert der Schlittenbauer. Im Winter kommen Kinder in den Betrieb, um sich einen Schlitten auszusuchen. Über die leuchtenden Kinderaugen freut sich Juniorchef Johannes Ress. Der Großteil der Schlitten wird allerdings über Händler und Plattformen im Internet verkauft.

Neunte Generation arbeitet im Schlitten-Betrieb

Der Betrieb existiert seit etwa 300 Jahren. Der aktuelle Chef Michael Ress kennt ihn von klein auf, als Bub wuchs er quasi zwischen Holzspänen auf. Er half die Kufen zu verschrauben und musste schon früh Verantwortung übernehmen. Mit 20 Jahren übernahm er die Betriebsleitung. Sein Vater war gesundheitlich angeschlagen. Von Michael Ress soll der Betrieb dann an seinen Sohn Johannes Ress übergehen. Der 33-Jährige kennt alle Abläufe, auch er half als Kind schon viel mit. Mit ihm arbeitet der Betrieb nun in der neunten Generation.

Oldtimer als zweites Standbein und finanzielle Stütze

Lange Zeit war Michael Ress auf der Suche nach dem perfekten Schlitten. Er baute faltbare Rodel um Platz zu sparen und tüftelte an welchen mit Rollen, falls der Schnee ausbleibt. Doch diese Modelle waren nicht erfolgreich. Die Firma setzt nun auf die traditionellen Holzschlitten. Zudem gibt es ein weiteres Standbein, falls der Schnee ausbleibt: In der alten Werkstatt werden Oldtimer gepolstert und hergerichtet. "Durch die schneearmen Winter braucht man im Frühjahr und Sommer irgendwas zum Überbrücken", sagt Ress, der als gelernter Wagner zum Beispiel auch Holzräder von Oldtimern reparieren kann.